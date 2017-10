La chanteuse Björk affirme avoir été victime de harcèlement sexuel de la part d'un réalisateur danois

"J'ai pris conscience du fait universel que, dans ce milieu, un réalisateur pouvait toucher et harceler ses actrices à volonté et que l'industrie du cinéma l'autorise", a par ailleurs affirmé Björk, ajoutant que cet événement n'avait en rien impacté sa carrière car elle n'avait pas de grandes ambitions dans ce milieu cinématographique. L'actrice ne révèle pas le nom de son harceleur, mais indique que son "équipe d'une dizaine de personnes a permis et... encouragé" son comportement.





Si elle affirme s'être vite remise de cet épisode, elle se dit cependant "inquiète" pour les autres actrices qui ont pu tourner un film sous la direction de ce réalisateur danois. "Il était parfaitement conscient de son jeu (...) j'ai été la première à lui tenir tête et à ne pas l'avoir laissé s'en sortir comme ça", a également déclaré la chanteuse. Elle a précisé que de son avis, l'homme en question avait changé son comportement vis-à-vis de ses actrices après qu'elle l'a confronté.





Björk n'a tourné que dans deux films pour le cinéma : The Juniper Tree en 1990, réalisé par l'Américaine Nietzchka Keene, et Dancer in the Dark, du réalisateur danois Lars Von Trier. Selon The Guardian et 20 minutes, il était de notoriété publique que le cinéaste et l'actrice ont connu des moments de grande tension sur le tournage du film.