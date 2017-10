La chanteuse Björk affirme avoir été victime de harcèlement sexuel de la part d'un réalisateur danois

Björk n'a tourné que dans deux films pour le cinéma : The Juniper Tree en 1990, réalisé par l'Américaine Nietzchka Keene, et Dancer in the Dark, du réalisateur danois Lars Von Trier. Selon The Guardian et 20 minutes, il était de notoriété publique que le cinéaste et l'actrice avaient connu des moments de grande tension sur le tournage du film.