"La Grande Muraille" : on a trouvé le premier gros nanar de la carrière de Matt Damon

Avec Zhang Yimou derrière la caméra, on s’attendait a minima à être visuellement épaté. Même pas. Les costumes sont kitschs (avec chaque corps de l’armée jouant les forces jaunes, roses ou bleues tels des Bioman), les dragons à cran et à crocs semblent sortis d’un film des années 80 et les scènes de combat (qui constituent 80% du film) sont si bordéliques qu’on ne voit rien. Et inutile de le préciser mais pour le souffle épique ou l’adrénaline, on repassera.