"La La Land" : Emma Stone et Ryan Gosling n'étaient pas les premiers choix du réalisateur

Difficile d'imaginer d'autres acteurs dans les rôles de Mia et Sebastian tant Emma Stone et Ryan Gosling sont en parfaite harmonie dans La La Land. Pourtant, le duo, qui avait déjà tourné dans Crazy, stupid, love et Gangster Squad, aurait pu ne jamais se retrouver faire des claquettes ensemble sur les hauteurs de Los Angeles... au bénéfice d'Emma Watson et Miles Teller.





Le New York Post révèle, ce samedi, que le succès du film de Damien Chazelle, qui a tout raflé aux Golden Globes et est nommé 14 fois aux Oscars le 26 février, est au coeur d'une guerre interne au sein de l'une des plus grandes agences de talents à Hollywood. Car les deux acteurs à avoir été approchés regretteraient amèrement d'avoir été écartés du projet.