Ryan Gosling invité du 20H de TF1 pour "La La Land" : "Si on poursuit ses rêves envers et contre tout, on peut réussir"

Son admiration pour le réalisateur est manifeste : "Damien Chazelle arrive à transmettre son amour du cinéma au public. Je n’ai jamais vu ça, des spectateurs qui l’ont vu 15 ou 20 fois, comme si ça réveillait leur enthousiasme pour le cinéma". Ryan Gosling ajoute : "Damien aurait pu trouver un chanteur ou un danseur bien meilleur que moi. Mais il aimait l’idée de personnes tout à fait normales, se mettant soudain à chanter et danser. Des personnes imparfaites et nos personnages ont effectivement connus beaucoup d’échecs dans leurs vies. Mais ce sont des rêveurs et ils aspirent à quelque chose de grand".





L'acteur conclut en beauté : "Si on poursuit ses rêves envers et contre tout, on peut réussir. Et même si on n’est pas un artiste, on peut s’identifier aux personnages, ça parle au public".