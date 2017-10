La Passion Van Gogh : 5 choses à faire pour mieux connaître le maître

Sa maison à Auvers-sur-Oise

Van Gogh a passé les 70 derniers jours de sa vie, de mai à juillet 1890, dans cette petite commune située à une trentaine de kilomètres de Paris. Il y créera quelques-uns de ses plus beaux tableaux et séjournera à l’Auberge Ravoux : sa chambre d’alors s’y visite aujourd’hui mais les gourmands peuvent aussi se restaurer dans l’établissement et déguster des plats inspirés de la cuisine du 19e siècle.

http://www.maisondevangogh.fr/