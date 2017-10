La Passion Van Gogh : une plongée sidérante dans l’univers du peintre

Qui, au musée, n’a jamais rêvé de pouvoir entrer dans une toile, de vivre l’histoire contée par le peintre en quelques coups de pinceaux ? C’est désormais chose possible grâce à un long-métrage signé Dorota Kobiela et Hugh Welchman. Le duo a choisi d’adapter un court de la réalisatrice pour rendre hommage au travail d’orfèvre du précurseur de l’art moderne Vincent Van Gogh dans un film d'animation aussi singulier qu’immersif. 125 toiles du maître ont ainsi été reproduites à l’identique, ou partiellement, par une centaine d’artistes du monde entier pour donner vie à un décor magistral, puisant son inspiration dans le pointillisme et l’impressionnisme.