La polémique des César derrière lui, Roman Polanski poursuit le tournage de son prochain film

C'est le cinéaste Olivier Assayas (Personal Shopper) qui s'est chargée de l'adaptation d'un roman à la lisière du fantastique, influencé par Stephen King, qui avait tout pour séduire Roman Polanski. Le cinéaste a choisi sa compagne, Emmanuelle Seigner, pour tenir le rôle principal. C'est d'ailleurs depuis le tournage que la comédienne a posté sur Instagram, en début de semaine, une vidéo accompagnée d'un message équivoque. "Je me suis réveillée dans la forêt loin de la méchanceté et la bêtise humaine… et du mensonge".