La ville de Dunkerque à l’affiche du dernier film de Christopher Nolan

CINÉMA - Le film "Dunkerque" sort en salles mercredi, et a pour principal sujet l’opération Dynamo. En 1940 400.000 soldats anglais et français se sont retrouvés piégés et coincés à Dunkerque par les Allemands, ils fuiront finalement par la mer. La ville de Dunkerque possède aujourd’hui de nombreux objets témoins de cette époque.