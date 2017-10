Le Bechdel Test ou comment "prouver par l'absurde" que la majorité des films sont centrés sur les hommes

"Wonderwoman a-t-il passé le Bechdel test ?" ; "Et le blockbuster The Avengers ?" Le "Bechdel" quoi ? Il s'agit d'un outil qui permet de donner une idée du taux de présence des femmes dans des films sans en déterminer la qualité ou dire s'il est sexiste ou pas. La méthode est simple : le film doit répondre positivement a trois questions pour obtenir la certification Bechdel. Deux femmes sont-elles identifiables ? Parlent-elles ensemble ? Et si oui, évoquent-elles autre chose que des hommes ? Et c'est loin d'être gagné.





Le "Bechdel test" est apparu pour la première fois dans un BD de Alison Bechdel : "Dykes to Watch Out For". Deux femmes discutent d'un film et l'une des deux explique n'aller voir que les oeuvres cinématograhiques qui répondent aux trois fameuses questions. Pour mieux comprendre ce test, nous avons interrogé Fanny Hubert, journaliste à Cocy à l'initiative du Bechdel club, séance de projections defilms ayant réussi avec succès le fameux test. Ces séances se rédoulent à Paris au cinéma Le Brady dans le 10e arrondissement.