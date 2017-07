Le comédien Claude Rich est mort à l'âge de 88 ans

C'est l'un des visages les plus connus du cinéma et du théâtre français. Le comédien Claude Rich est décédé jeudi soir, à l'âge de 88 ans, des suites d'une longue maladie à son domicile en région parisienne, a annoncé vendredi à l'AFP sa fille Delphine Rich. Natif de Strasbourg, cet acteur connu pour son sourire gourmand et sa voix subtile, un peu voilée, a joué au total dans une cinquantaine de pièces et près de 80 films, dont les emblématiques Tontons flingueurs de Georges Lautner en 1963.





Au fil de sa riche carrière, on a également pu le voir dans Paris brûle-t-il ? de René Clément en 1966, Stavisky d'Alain Resnais en 1974, Le Crâbe-Tambour de Pierre Schoendorffer en 1976, Le Colonel Chabert de Yves Angelo en 1994, Capitaine Conan de Bertrand Tavernier en 1996 ou encore Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre de Alain Chabat en 2002.