Le Dernier Vice-roi des Indes : quand la partition menace la passion

Et la cinéaste de faire intervenir dans son récit un jeune couple d’Indiens amoureux, serviteurs au palais, de confessions différentes et menacés d’être séparés par la nouvelle configuration. A travers eux, leur love story et leur lien avec leurs familles qu’ils ne veulent pas quitter, le long-métrage mêle l’intime au politique, l’humain à l’historique. L’occasion de comprendre les tenants et aboutissants d’une situation catastrophique pour sur les habitants du pays.





Si sa mise en scène reste des plus classiques, le film invite en effet à l’empathie grâce à ces tourtereaux mais aussi grâce aux Mountbatten, couple présenté ici comme bienveillant et généreux et incarné avec élégance et dignité par Hugh Bonneville (Downtown Abbey) et Gillian Anderson (X-files). Leur duo est l’un des atouts maîtres de cette production qui émeut autant qu’elle instruit.