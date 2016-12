"Le Fondateur" : 3 bonnes raisons d'aller voir ce film avec Michael Keaton

2. Parce que Michael Keaton impressionne, une fois encore

Après Birdman et Spotlight, Michael Keaton époustoufle et assure qu'il est bien redevenu le maître à Hollywood. Pour jouer Ray Kroc, l'acteur s'est inspiré de plusieurs films dans la même veine comme Glengarry (1992), Wall Street (1987), Le loup de Wall Street (2013) et Jerry Maguire (1996). Inutile de vous dire que ce sont de bonnes inspirations.