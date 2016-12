VIDEO EXCLUSIVE - Le Fondateur : comment les frères McDonald ont inventé le ballet des hamburgers !

Les frères McDonald ont eu l'idée de génie d'organiser une cuisine afin qu'elle délivre le plus rapidement possible un hamburger et des frites au consommateur. Une idée qui a d'abord été testée sur un court de tennis, comme le montre l'extrait exclusif que nous vous proposons du film Le Fondateur, dans les salles le 28 décembre 2016.





Le Fondateur raconte l'histoire vraie de Ray Kroc (Michael Keaton), un vendeur de l'Illinois qui a rencontré Mac et Dick McDonald, deux frères qui tenaient un restaurant de burgers dans le sud de la Californie dans les années 1950.





Impressionné par leur conception du fast food, Kroc a immédiatement vu le potentiel de l'entreprise, qu'il rêvait de transformer en franchise. Il s'est arrangé pour faire de cette compagnie un empire, mais son ascension s'est faite au détriment des deux frères qui en étaient à l'origine.