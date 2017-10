Harvey Weinstein va-t-il perdre sa Légion d’honneur ?

Outre-Manche, Harvey Weinstein a d’ores et déjà été suspendu des Baftas, l’équivalent britannique des Oscars. Il reste en revanche Commandeur de l’ordre de l’Empire britannique, une récompense que lui a remise la Reine Elizabeth II en 2004. De même qu’il est toujours chevalier de la Légion d’honneur, une distinction qui lui a été attribuée en mars 2012 à l’Elysée par le président de la République, Nicolas Sarkozy.





Cette récompense venait à l’époque couronner le parcours de ce grand ami du cinéma français, responsable de la sortie américaine de grands succès hexagonaux comme Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, Intouchables et bien sûr The Artist, qui décrochera, grâce au lobbying forcé de son distributeur, cinq Oscars dont celui du meilleur film et du meilleur acteur pour Jean Dujardin. Mais ça, c’était avant les accusations d’agression sexuelle et de viols par de multiples comédiennes parmi lesquelles les Françaises Léa Seydoux, Judith Godrèche et Emma de Caunes.