Le remake du "Roi Lion" a trouvé son Simba, et ce sera Donald Glover

Pour Jon Favreau, la présence de Donald Glover au casting de son film était une évidence, comme le souligne le Hollywood Reporter : le réalisateur a croisé l'acteur lors d'une conférence sur la créativité et lui a dit : "Pour tout te dire, je vois ta tête tous les jours quand je vais réveiller mon fils de 15 ans, parce qu'il a un portrait de toi sur la porte de sa chambre". Le comédien est aussi connu sous le nom de Childish Gambino, qu'il utilise pour sa carrière de rappeur.





En 2013, il avait par ailleurs prophétisé son arrivée dans le rôle de Simba, dans le titre "Wat Kind Of Love" de l'album "Because the Internet". "I'll be your Simba, you're Nala" (je serai ton Simba, tu es ma Nala) peut-on entendre. Donald Glover est en train de se faire un nom à Hollywood : avant de remporter le Golden Globes du meilleur acteur pour sa série Atlanta, il a été casté dans le rôle de Lando Calrissian dans le spin off de Star Wars centré sur la jeunesse de Han Solo.