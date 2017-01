"Le scénario était nul" : Michael Keaton a refusé de jouer dans "Batman Forever"

Si Batman Forever a remporté un joli succès financier - engrangeant plus de 336 millions de dollars - et a éré nommé à trois reprises à la 68ème cérémonie des Oscars, la critique n'a pas été tendre avec le film. Malgré tout, Joel Schumacher se voit confier une seconde aventure du chevalier noir : Batman et Robin. Cette fois, il ne rapporte que 238 millions de dollars pour 125 millions de budget, et se fait massacrer par la presse. Alors qu'un troisième film était prévu, Warner a préféré annuler le projet.





Michael Keaton n'a pour autant pas abandonné l'univers des super-héros, puisqu'il sera Le Vautour dans Spider-Man: Homecoming, de Jon Watts, qui débarque en salles le 12 juillet prochain.