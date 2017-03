Le "viol cool" : une réplique du dernier film de Kev Adams scandalise les spectateurs

Contactée par 20 Minutes, Emanuelle Piet, la présidente du Collectif féministe contre le viol s'est indignée de cette fameuse réplique. "La menace, la contrainte et la violence n’ont rien de cool. Si on imagine un viol cool, ça s’appelle une relation sexuelle consentie, ce n’est donc pas un viol", a-t-elle affirmé. Le journal a également interrogé Raphaëlle Rémy-Leleu, porte-parole d'Osez le féminisme qui estime de son côté que "ce genre de phrases relève d’une culture où on pense qu’on l’avait bien cherché, que ça plaît aux femmes de se faire traiter comme des objets".