Leonardo DiCaprio de retour sous la direction de Martin Scorsese

Depuis Gangs of New York, leur première collaboration, les deux hommes ont noué une véritable amitié. "Nous sommes devenus très proches et nous aimons passer du temps ensemble", raconte le réalisateur. Ils se sont retrouvés sur les plateaux de tournage à quatre reprises après cela pour Aviator, Les infiltrés, Shutter Island et Le loup de Wall Street, avec toujours le succès au rendez-vous.





Et prochainement le réalisateur retrouvera un autre de ses acteurs favoris. Il va en effet diriger Robert De Niro dans The Irishman, marquant leurs retrouvailles près de 20 ans après Taxi Driver et pour la onzième fois. Dans ce long métrage attendu pour 2018, il dirigera également, et pour la première fois, Al Pacino, une autre légende du cinéma américain.