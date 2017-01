"Les figures de l'ombre" sur la première marche du box-office américain

En plein week-end de commémoration de Martin Luther King, les spectateurs américains se sont précipités dans les salles pour voir Les figures de l’ombre, qui domine pour la seconde semaine le box-office US. Le film, réalisé par Theodore Melfi, raconte l’histoire vraie et méconnue de trois scientifiques afro-américaines, physicienne, mathématicienne et ingénieure, sans qui la conquête spatiale américaine n’aurait pas été possible.





Restées dans l’ombre de leurs collègues blancs et masculins, elles travaillèrent sur les missions Mercury et Apollo 11, soit la mise en orbite du premier américain en 1962 et l’expédition des premiers astronautes sur la Lune sept ans plus tard. Le long-métrage - avec notamment Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monae et Kevin Costner - a rapporté 20,50 millions de dollars ce week-end aux Etats-Unis et au Canada, et 59,68 millions depuis sa sortie il y a quatre semaines. Le public français, lui, devra patienter jusqu’au 8 mars pour découvrir Les figures de l'ombre, dont la bande originale est signée en partie Pharrel Williams.