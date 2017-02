Les films aux scènes de sexe non simulé ne seront plus automatiquement interdits aux mineurs

"La mesure de classification devra être proportionnée aux exigences tenant à la protection de l'enfance et de la jeunesse, au regard de la sensibilité et du développement de la personnalité propres à chaque âge, et au respect de la dignité humaine", indique le texte, ajoutant que "lorsque l'oeuvre ou le document comporte des scènes de sexe ou de grande violence qui sont de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser", le visa d'exploitation doit indiquer l'interdiction aux moins de 18 ans.





Il n'est cependant pas nécessaire que cette classification soit accompagnée d'un classement X, cela dépendra du "parti pris esthétique ou le procédé narratif sur lequel repose l'oeuvre ou le document", qui peut justifier son absence. Enfin, le décret indique que "la cour administrative d'appel de Paris est désormais compétente en premier et dernier ressort en cas de recours. afin de simplifier les procédures et d'en réduire les délais". On attend maintenant la réaction de l'association Promouvoir, qui a encore de nombreux recours en justice dans la poche.