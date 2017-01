Les films qui feront parler d’eux au festival Sundance 2017

Le nom de Zoey Deutch ne vous dit peut-être rien et pourtant, du haut de ses 22 ans, elle s’apprête à déferler sur tous les écrans. Son palmarès, qui affiche déjà The Amazing Spider Man et Everybody Wants some !!, comprend désormais ce nouveau film signé Ry Russo-Young. Elle y incarne Samantha, une jeune élève de terminale riche, belle et à qui tout sourit. Victime d'un accident de voiture, la jeune fille se retrouve condamnée à revivre le dernier jour de sa vie jusqu’à ce qu’elle prenne les bonnes décisions. Un jour sans fin chez les teenagers !