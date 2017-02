"Les Petits Mouchoirs" vont revenir vous faire pleurer, avec une suite toujours réalisée par Guillaume Canet

L'acteur et réalisateur a d'ailleurs récemment expliqué à Première, dans le numéro de janvier-février, qu'il réfléchit à cette suite, ajoutant qu'il n'a "jamais réussi à écrire un film sans avoir sorti l’autre. Alors, attendons la sortie de 'Rock’n’Roll' (en salles depuis le 15 février, ndlr)". Il assure que les gens lui "demandent souvent" une suite aux "Petits Mouchoirs" depuis la sortie du premier. Un souhait qui pourrait donc être rapidement exaucé.





Ce sera l'occasion pour Guillaume Canet d'explorer d'avantage le milieu "bobo parisien", comme il l'explique encore à Première : "J'ai fait ce film comme une satire. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer ces mecs-là, que je connaissais, avec lesquels j'avais vécu certaines choses, et de leur tendre un miroir déformant. C'est ce cynisme qui m'intéressait". On devrait donc retrouver Benoît Magimel, François Cluzet, Marion Cotillard ou encore Gilles Lellouche aux côtés du réalisateur et de Valérie Bonneton, pour une nouvelle réunion larmoyante.