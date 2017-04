Les Schtroumpfs : troisième volet au cinéma pour les petits hommes bleus

CINÉ - Mercredi est toujours synonyme de sortie au cinéma. Ce 5 avril marque la sortie d’un dessin animé qui devrait marcher pendant les vacances : "Les Schtroumpfs et le village perdu". Il s’agit du troisième volet des aventures des petits hommes bleus. On y retrouve bien sûr Gargamelle, Grand Schtroumpf et la Schtroumpfette. Des Schtroumpfs qui auront 60 ans l’année prochaine.