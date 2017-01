"Les Têtes de l’emploi" : bataille judiciaire entre Franck Dubosc et Jérémy Ferrari

Il estime que le nouveau script est trop peu conforme à l’esprit de son projet initial. Lui souhaitait "réaliser un film social et provocateur", or la version proposée est devenue "une comédie classique, facile et lissée". L’auteur décide alors de se dissocier du projet et souhaite qu’une solution à l’amiable permette de le dédommager financièrement. Cependant, les négociations n’aboutissent pas et lorsque Jérémy Ferrari apprend que le tournage du film a débuté, il saisit la justice. Sont ainsi assignés devant le Tribunal de grande instance de Paris JS Production, ainsi que toute personne ayant intervenu sur le scénario original, dont les réalisateurs et Franck Dubosc. L’humoriste indique qu’en réalisant le film sans lui, la production n’a pas respecté son contrat, et que son droit moral d’auteur est gravement atteint en raison de la réécriture du scénario.