Les trois héros américains du Thalys joueront leur propre rôle dans le prochain Eastwood sur l'attentat déjoué

Les trois amis d'enfance joueront leurs propres rôles au cinéma. Alek Skarlatos, Anthony Sadler et Spencer Stones, ces trois Américains qui avaient permis de déjouer un attentat dans un train Thalys en août 2015, seront à l'affiche du prochain film de Clint Eastwood basé sur leur propre parcours, rapporte le site Variety.





Le réalisateur est décidément inspiré par l'héroïsme des citoyens américains (Americain Sniper en 2014, Sully en 2016). Ce projet, qui n'a pas encore de titre, sera fondé sur l'ouvrage "The 15:17 to Paris: The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes" ("Le 15H17 pour Paris : l'histoire vraie d'un terroriste, d'un train et de trois héros américains") publié en 2016 par le trio détenteur de la légion d'honneur, avec le journaliste Jeffrey E. Stern, rapporte le site spécialisé Deadline Hollywood.