Louise Bourgoin : "Dominique Farrugia m'a envoyé un SMS signé 'Dominique (ex-Les Nuls)' pour me proposer le rôle"

LCI : Sur le plateau, Dominique Farrugia, c’est quel type de réalisateur ? Très directif ? Beaucoup de choses changent-elle à la dernière minute ?

Louise Bourgoin : Il est très bienveillant et nous laisse proposer beaucoup de choses donc on a envie de lui donner beaucoup. Et finalement, il obtient beaucoup, je crois, grâce à ça, grâce à son caractère. Il n’y a aucune tension, toute l’équipe l’adore et tout se fait assez tranquillement, efficacement. Mais à aucun moment, il n'y a un malaise, des engueulades comme il peut y en avoir souvent sur les plateaux. C’est vrai, souvent il y a des tensions et là il n’y en a jamais. Je ne sais pas comment tu fais d’ailleurs Dominique, t’es sous Tranxene ou… ?

Dominique Farrugia : On a la chance de faire un métier assez formidable. On est payé pour jouer et s’amuser. C’est ce que je voulais faire : moi, continuer à jouer avec mes soldats, mes voitures et mes machins et m’amuser. On est payé pour s’amuser donc si on tombe dans le drame, ça me gonfle. Je travaille beaucoup en amont et je crois qu’on ne dirige pas un comédien. A part leur donner l’endroit où se trouve la cantine, comme disait Claude Chabrol. Le reste, c’est les amener à faire ce dont vous avez envie. Et j’ai la chance d’avoir deux personnes à mes côtés qui sont différentes dans leur approche du travail mais qui vont vers le bien et le mieux. Ce sont des tournages difficiles parce qu’en intérieur. Et cette maison, à un moment, elle me sortait par les yeux, je ne savais plus sous quel angle la filmer, mais c’était super.

Gilles Lellouche : Dominique, sous ses aspects comme ça, est un grand travailleur. Le scénario est redoutablement bien écrit, il a énormément soigné son écriture. On a fait beaucoup de lectures, on s’est mis d’accord tous les trois sur l’humeur, les personnages, etc. Ensuite, une fois qu’on avait défini ce cadre, qui était le sien, à l’intérieur de ce cadre on a été des électrons relativement libres. Et ça, c’est génial ! Parce que vous avez un réalisateur qui vous a donné tous les moyens de pouvoir vous éclater et de vous sentir libre, avec un regard extrêmement bienveillant. Et c’est jouissif. Je pense que, pour nous trois, ce film aura toujours une place à part parce qu’on a eu une expérience de travail assez inédite parce qu’on était connecté, vraiment.