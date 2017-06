Fête du Cinéma 2017 : vous pouvez juste aller voir un film... ou suivre l'une de ces cinq bonnes idées

Fans de Batman, cette soirée est faite pour vous ! La cinémathèque organise "La Nuit Batman" ce samedi 24 juin, à partir de 23h. Au programme : une trilogie Batman version Christopher Nolan. "Batman Begins", "The Dark Knight" et "The Dark Knight Rises" seront projetés dans cet ordre et en VOSTFR, s'il vous plaît. Le petit plus ? Hormis le tarif unique de 4 €, les boissons et pop corn seront offerts !