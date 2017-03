Luc Besson sur "Lucy" : "Si le spectateur ne comprend pas tout, ce n'est pas grave"

L'impact narratif de l'introduction est par conséquent très fort et désorientant...

LB : Ce qui m'intéressait, c'était de déstructurer le propos. Je ne voulais pas que le spectateur prenne ses aises. Il voit une cellule, une Lucy préhistorique, Taipei, un méchant, une souris, un guépard. La déstructuration est faite pour que vous puissiez accepter la fin. On prend l'habitude que le récit soit décalé. Si j'avais fait quelque chose de linéaire, il y aurait eu deux films : au début un thriller et à la fin un film fantastique. Il fallait lier les deux parties du long-métrage et obliger le spectateur à être en alerte. Si le spectateur ne comprend pas tout, ce n'est pas grave.





Généralement, un acteur est à la recherche d'émotions pour construire son personnage. Dans Lucy, vous obligez Scarlett Johansson à perdre petit à petit son humanité. Comment dirige-t-on une actrice en lui réclamant de supprimer ses sentiments ?

LB : Lucy est déshumanisée par rapport à notre point de vue humain d'aujourd'hui. En réalité, c'est une autre humanité, ce n'est pas celle qu'on connaît. C'est ce qui lui fait peur. Quand Scarlett a su qu'elle ne pouvait plus utiliser ce qu'elle est en tant que personne, elle a commencé à avoir peur. Je l'ai d'abord rassurée puis j'y suis allé pierre par pierre. On a mis dans sa loge un tableau avec les pourcentages d'élévation intellectuelle : 20%, 30%, 40%, etc... Dans chaque colonne, on a indiqué ce qu'elle perdait et ce qu'elle gagnait, tout ce qu'elle pouvait faire et ne pas faire. Elle s'aidait de ces indications pour savoir comment jouer avant chaque scène. Ensuite, nous avons réinventé sa démarche en lui donnant un côté désarticulée. On a également travaillé sur le timbre de voix pour qu'il soit toujours un peu flottant. On a enfin joué sur le port de tête et les regards. On ne sait jamais à quel point elle est connectée au monde et en même temps on doit sentir que son humanité est tout le temps à fleur de peau, juste derrière. Elle a besoin de savoir que son humanité n'est pas loin car si elle la perd, c'est comme si elle lâchait la corde. Et si elle lâche la corde, elle n'est plus qu'une particule. Le personnage sait qu'à un moment donné, il y aura trop d'écart entre les êtres humains et elle. Il faut qu'elle garde un lien.