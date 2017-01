"Lumière ! L’aventure commence" : l’hommage de Thierry Frémaux aux pionniers du cinéma

Récemment, Bertrand Tavernier déclarait son amour au septième art dans le sublime Voyage au cœur du cinéma français. Thierry Frémaux lui emboîte le pas via un documentaire justement produit par le réalisateur de Coup de torchon et Quai d’Orsay et consacré aux inventeurs du cinématographe. Plus d’une centaine de films, mis en boite depuis 1895, ont été réunis et restaurés pour donner vie à une oeuvre mémoire ramenant le spectateur aux origines du cinéma.





Des célèbres "La Sortie de l’usine Lumière à Lyon" à "L’arrivée d’un train en gare de la Ciotat", ces saynètes de rues ou en famille, captées par les frères Lumière en noir et blanc, témoignent non seulement du style et des conditions de vie à l’aube du 20e siècle mais aussi de la naissance d’un art majeur. Lequel, dès ses balbutiements, inventaient des concepts et techniques qui ont encore cours aujourd’hui : le traveling, la mise en scène, les trucage.