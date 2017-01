Malgré la polémique, faut-il (ou pas) aller voir "The Birth of a Nation" ?

En janvier 2016, The Birth of a Nation faisait le buzz à Sundance. Et pourtant, un an après le festival de Robert Redford, le vent a tourné pour ce premier film : pas de nominations aux Golden Globes, un sort sans doute similaire aux Oscars, et un flop au box office américain. En cause : une sordide affaire que la presse ressortait pendant l’ascension médiatique du long-métrage.





En 1999, Nate Parker, acteur et réalisateur du film, avait été accusé d’avoir sexuellement agressé une étudiante à la fac. Il fut acquitté mais l’affaire refaisait surface quand la jeune femme décidait de mettre fin à ses jours dix ans plus tard. Quelques mois avant la sortie de Birth of a Nation, la presse déterrait l’affaire, plombant ainsi sa carrière.