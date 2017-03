Mark Wahlberg produit son propre comics pour l’adapter au cinéma

"Quelques unes des plus grandes franchises de films sont des comics à l'origine. Nous essayons toujours de nous impliquer dans le processus d'écriture de l'histoire dès le départ. Avec Alien bounty hunter, nous créons les origines d'un nouveau héros", s'enthousiasment Mark Wahlberg et son co-producteur Stephen Levinson. Et le duo a de quoi s'enthousiasmer car derrière ce projet, s'en cache un autre.





Celui de se frotter à Marvel et DC Comics avec une adaptation sur "une large gamme de médias" des aventures de Ben Madsen, à commencer par le cinéma. Et qui de mieux que Mark Wahlberg pour l'incarner ? Le natif de Boston a déjà combattu la mafia (Les infiltrés), les phénomènes paranormaux (Phénomènes) et les robots extraterrestres (Transformers). Alors ce ne sont pas quelques aliens qui risquent de lui faire peur.