Martin Scorsese abandonne son projet de biopic sur Frank Sinatra

Scorsese avait déjà son idée de la façon dont il aurait réalisé son film : "On ne peut pas passer en revue tous les grands moments de la vie de Sinatra", a-t-il déclaré à ShortList, "ça a déjà été fait. L’autre façon de faire, c’est d’avoir trois ou quatre Sinatra différents : jeune, plus vieux, d’âge mûr, très vieux. On fait des allers-retours dans le temps, et ceci à travers la musique. C’est ce qu’on a voulu essayer. C’est très difficile."





Scorsese avait évidemment proposé le rôle-titre à son acteur fétiche, Leonardo DiCaprio. Celui-ci n’aura donc pas à prendre des cours de chant, mais il ne chômera pas pour autant puisqu’il figurera dans le prochain film de Scorsese, Le Diable dans la ville blanche, une adaptation du best-seller d’Erik Larson, publié en France aux éditions du Cherche-Midi.