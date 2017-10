Affaire Weinstein : l'acteur Matt Damon savait que "c'était un con****"

Matt Damon a simplement fait du rétropédalage.





Sharon Waxman, journaliste et fondatrice du site "The Wrap" a expliqué avoir mené une première enquête en 2004, pour Le New York Times, racontant avoir collecté plusieurs preuves de la part de femmes harcelées et agressées par Weinstein, et que les acteurs Matt Damon et Russell Crowe, bien au fait, avaient tenté d'étouffer l'affaire : "Ils m'ont appelée personnellement" disait-elle.