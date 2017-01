Meryl Streep tacle Donald Trump, moment fort des Golden Globes : "L'irrespect amène l'irrespect. La violence incite à la violence"

"Vous tous dans cette salle appartenez aux segments les plus diabolisées de la société américaine en ce moment", a expliqué l'actrice au moment de recevoir le prix Cecil B. DeMille pour l'ensemble de sa carrière.



Elle a ensuite évoqué les origines très diverses des autres actrices nommées, comme elle, pour le meilleur premier rôle dramatique féminin.





"Hollywood croule sous les gens venus d'ailleurs et les étrangers", a-t-elle poursuivi. "Si vous les mettez tous dehors, vous n'aurez plus rien à regarder que du football américain et des arts martiaux mixtes, qui ne sont pas de l'art."