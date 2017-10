"Mes copines sont au lycée" : la blague douteuse de Jean-Luc Lahaye dans "Stars 80, la suite" finalement supprimée"

Cette dernière avait demandé ce vendredi que ce passage "révélant à nouveau l'attirance" du chanteur "pour des lycéennes et faisant référence à sa condamnation" soit retiré. C'est désormais chose faite. "Le producteur et réalisateur Thomas Langmann a pris la décision de couper la scène incriminée", a indiqué ce dimanche l'attaché de presse de "Stars 80, la suite" à l'AFP, qui précise néanmoins que le chanteur Jean-Luc Lahaye demeure au casting du film dont la sortie est prévue le 6 décembre.





Auprès de LCI, ce dernier (diptyque Mesrine, The Artist, Un moment d'égarement...), a précisé avoir coupé cette scène "sans être content de prendre cette décision. Je ne veux pas qu'on résume Stars 80 à cette polémique. [...] Mais je trouve ça bien triste que, dans une comédie, une fiction, on ne puisse plus plaisanter..." Même si la plaisanterie est mise dans la bouche d'un chanteur condamné à deux reprises pour corruption de mineurs ? Et Thomas Langmann de prendre l'exemple de plusieurs films datant des années 70 qui, à l'entendre, "n'existeraient plus aujourd'hui", pour critiquer la pression qu'il a reçue : "Beau-père, de Bertrand Tavernier, Les Valseuses... Combien de films auraient ces associations-là aux trousses ?"