"Mes vies de chien" : appel au boycott du film après une scène de cruauté animale sur le tournage

Dès la diffusion de la vidéo, les associations de défense des animaux sont montées au créneau. Peta a appelé les spectateurs à ne pas aller voir A Dog's Purpose, en VO, qui doit sortir la semaine prochaine aux Etats-Unis. "Peta demande aux amoureux des chiens de boycotter 'Mes Vies de chiens' pour envoyer le message que les chiens et autres animaux doivent être traités avec humanité et non comme des accessoires", a lancé l'ONG sur Twitter.





Une association canadienne, Animal Justice, a dit, de son côté, avoir porté plainte auprès des autorités canadiennes contre les cinéastes pour cruauté envers des animaux. "Il est illégal d'infliger de la souffrance et de l'anxiété aux animaux, et il n'y a pas de disposition qui permette aux cinéastes d'Hollywood de maltraiter des animaux en toute impunité", a déclaré Camille Labchuk, avocate et directrice exécutive d'Animal Justice.