Michael Bay s'attaque à adaptation live de "Dora l'exploratrice"

Pas d'info en revanche sur l'actrice qui jouera Dora. Ni même celui qui incarnera son cousin Diego. Et l'on ne sait pas non plus si le singe Babouche et le renard Chipeur qui n'arrête pas de chiper feront partie de l'aventure.





L'adaptation live de Dora est un projet que le studio Paramount détient dans ses cartons depuis 2015 et qui, grâce au réalisateur de Bad Boys, verra le jour. Elle pourrait envahir les salles obscures 2019 pour la plus grande joie des enfants (et de leurs parents, bien sûr !).