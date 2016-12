Michael Fassbender en cinq rôles

Hunger marque la première collaboration de Michael Fassbender avec Steve McQueen, dont il deviendra l’acteur fétiche. Il y incarne Bobby Sands, un prisonnier politique de l’IRA qui entame une grève de la faim afin de dénoncer les conditions de détention des prisonniers du Quartier H. Pour ce film l’acteur perd 14 kilos et apparaît de plus en plus famélique à l’écran. Une violence de l’image et une tension intensifiées par l'atmosphère de huis clos. S'y ajoute un questionnement permanant sur la question du bien et le mal des actions de Sands, auquel participe le duel verbal entre Bobby Sands et un prêtre, incarné par Michael Cunningham, tourné en un long plan séquence. Le film vaudra au réalisateur de remporter la caméra d’or à Cannes en 2008.





Par la suite, les deux hommes se retrouveront, pour Shame où Fassbender interprète un accro au sexe, et 12 Years a Slave où il joue un esclavagiste durant la guerre de Sécession. Les films sont des réussites, et lui valent de nombreuses nominations, dont sa première aux Oscars (meilleur acteur dans un second rôle) pour 12 Years the Slave, tandis qu’il repart avec la coupe Volpi du meilleur interprète masculin de la Mostra de Venise pour Shame.