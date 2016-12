Michael Keaton : l'acteur va vous impressionner dans "Le Fondateur"

"Je n'ai jamais vraiment rêvé d'être célèbre. C'est très amusant, mais ce n'est vraiment pas ce que j'avais en tête. J'ai toujours voulu être bon, et c'est tout. Et honnêtement, pour tout vous dire, je pense que parfois je le suis, et que parfois je suis vraiment super bon." C’est ce qu’affirmait non sans humour l’acteur de 64 ans en évoquant les hauts et bas de sa carrière comme une quête perpétuelle de progrès, conscient du monde dans lequel il vit.





Au moment de recevoir son étoile sur le Hollywood Walk Of Fame, Michael Keaton avait profité de son discours pour louer son ami la star du basket-ball Michael Jordan et pour réaffirmer son engagement, son incapacité à rester plus longtemps silencieux face aux tensions entre Noirs et policiers aux Etats-Unis, et plus généralement face aux tensions raciales dans le pays. Preuve que l’acteur n’a jamais perdu le sens de la réalité.





Aujourd’hui à l’affiche du long métrage Le Fondateur, racontant l’histoire de la naissance de l’empire McDonald’s, Michael Keaton a remporté un Golden Globe - et une nomination aux Oscars - pour Birdman d'Alejandro Iñarritu, sur un ancien acteur de films de super-héros tentant de revenir sur le devant de la scène. Birdman célébrait et écorchait les comédiens avec un humour féroce ("T'as envie de te refaire faire quelque chose ? On va demander au chirurgien de Meg Ryan !"). Il touchait aussi par sa poésie, son regard à la fois acide et bienveillant sur des états d'âmes d'artistes qui ressemblent aussi à ceux de tout un chacun.