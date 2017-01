Michel Galabru : le comédien nous quittait il y a un an...

Césarisé pour son rôle dans Le Juge et l'Assassin de Bertrand Tavernier, à l'affiche de plus de 200 films depuis le début de sa carrière, Michel Galabru était considéré comme un monument du cinéma français. Modeste, il se décrivait plutôt comme ouvrier du théâtre.



Dans une interview donnée en 2008 à L'Express, il confiait: "La connerie humaine me désole. On fabrique des armes de plus en plus perfectionnées, on tue de plus en plus, la calotte glaciaire disparaît, le monde s'effondre... D'un côté, je suis franchement inquiet pour mes petits-enfants. De l'autre, je ne suis pas mécontent de bientôt disparaître, pour ne pas voir les catastrophes à venir."