Les coulisses de la célèbre scène de baiser de "Quai des Brumes" racontées par Michèle Morgan

C'est une scène qui reste dans la mémoire de nombreux cinéphiles. Une réplique qui a marqué l'histoire du cinéma français. Un baiser qui a changé la vie d'une actrice. En 1938, Michèle Morgan tourne Quai des Brumes avec Jean Gabin et raconte les coulisses de cette séquence, presque vingt ans plus tard, lors d'un entretien. "Je m'en souviens de ce jour-là. Je ne connaissais pas très bien Jean Gabin, d'ailleurs je ne le connaissais pas, je l'avais rencontré quelques jours avant. Et... il était très taquin", dit-elle en rigolant.





Et d'ajouter : "Et moi j'étais très jeune et je prenais tout sérieusement. Et alors il s'était amusé à me taquiner juste avant de tourner cette scène-là, il me disait : 'Oh mais toi t'es une môme, tu sais pas embrasser, évidemment. Je viens de tourner avec Annabella, elle, elle sait embrasser'. Je n'osais pas répondre, j'étais tellement timide à cette époque."