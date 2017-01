Millie Bobby Brown de "Stranger Things" va jouer dans "Godzilla 2"

"Godzilla 2 : King of the monsters" sera réalisé par Michael Dougherty, qui a co-écrit le scenario avec Zach Shields. Le film est prévu en mars 2019 aux Etats-Unis. En attendant de la voir apparaître au côté du monstrueux reptile, on retrouvera Millie Bobby Brown dans la saison 2 de la série "Stranger Things" prévue cette année. L’histoire se déroulera un an après les évènements de la première saison, soit à l’automne 1984. La deuxième saison comptera 9 épisodes dont les titres ont été révélés dans une bande annonce dévoilée par Netflix.