"Mission Impossible 6" : Michel Sapin a failli interdire le tournage de Tom Cruise à Paris à cause... des abeilles de Bercy

Michel Sapin VS Tom Cruise. Voilà un duel à distance improbable sur lequel on n'aurait jamais imaginé écrire. Et pourtant... Le ministre de l'Economie a bien failli tenter un bras de fer avec l'acteur américain pour empêcher le tournage d'une scène du prochain Mission Impossible, sixième du nom, rapporte RTL mardi. Le week-end dernier, l'interprète d'Ethan Hunt a été aperçu sur l'héliport du toit du ministère de Michel Sapin, à Bercy, pour réaliser une impressionnante cascade.