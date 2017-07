"Mission Pays Basque", la comédie légère de l’été

CINÉ - C’est l’été et donc la période de sorties de films plus légers au cinéma. Ce mercredi 12 juillet, au tour du film "Mission Pays Basque". Une comédie qui raconte l’histoire d’une Parisienne tentant de faire des affaires au Pays Basque. Il a été tourné dans le village de Sare, dans les Pyrénées-Atlantiques. Avec Florent Peyre et Elodie Fontan.