"Moi, moche et méchant 3" réalise le meilleur démarrage de l'année à Paris, record en vue ?

C'est tout simplement un nouveau record. Une incroyable performance pour Moi, Moche et Méchant 3, qui signe le meilleur démarrage parisien de l'année avec 7359 entrées, loin devant les 5285 spectateurs de La La Land.





En guise de comparaison, le premier Moi, Moche et Méchant avait attiré 2571 spectateurs le premier jour de sa sortie parisienne en octobre 2010 et Moi, Moche et Méchant 2 avait totalisé 5510 billets vendus en juin 2013.





Dans ce troisième opus du film d'animation du studio Illumination, le héros Gru est confronté cette fois-ci à un frère jumeau ignoré, une rencontre qui l'entraine vers une nouvelle entreprise criminelle, tandis que les célèbres Minions font un passage en prison.