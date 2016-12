Enfant de la balle, drogue... Cinq choses à savoir sur Carrie Fisher, la princesse Leia de Star Wars

C'est après l'expérience des Blues Brothers que Carrie Fisher a connu ses premiers déboires avec la drogue, qui l'ont tenue éloignée des plateaux de tournage pendant un temps. "J'ai réalisé que je prenais plus de drogues que la plupart des gens de mon entourage et que mes choix devenaient de plus en plus limités, confiait-elle en 2010 à Sidney, à l'Associated Press. Mais ce que je prenais était difficile à trouver". Elle a notamment confié avoir consommé de la cocaïne sur le tournage de Star Wars V : L'empire contre-attaque.





Ses problèmes avec la drogue ont freiné la carrière de Carrie Fisher. L'actice n'a joué que dans de petits rôles durant les années 1990 et 2000, avant de publier un roman autobiographique en 2008 (The Best awful), adapté en mini-série (avec Meg Ryan dans le rôle principal) et de reprendre le rôle de Princesse Leia en 2015, dans Star Wars VII.