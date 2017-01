Mort de Carrie Fisher : que va-t-il arriver à la princesse Leia dans les prochains Star Wars ?

Dans ces deux nouveaux opus, l’actrice devait apparaître dans deux grandes scènes majeures : des retrouvailles significatives avec Luke Skywalker (Mark Hamill) et une confrontation avec Kylo Ren (Adam Driver), le fils de Leia et de Han Solo, qu’il tue d’ailleurs dans l’épisode VII. Pour l’instant, les détails concernant le placement de ces scènes dans les prochains opus restent flous. Cependant, selon le Hollywood Reporter, la princesse Leia était supposée gagner en importance dans l’épisode IX. Soit celui que Carrie Fisher n’a pas eu le temps de tourner avant sa disparition.





La production, en accord avec les scénaristes et la réalisation, pourrait alors décider de retirer les passages mettant en scène Leia et de réécrire et retourner les plans déjà filmés pour l’épisode VIII. L’autre option envisagée serait le recours aux effets spéciaux numériques qui permettraient au personnage de Leia de faire plusieurs apparitions courtes dans les deux volets. La technique a déjà été employée pour faire apparaître l’acteur Peter Cushing dans Rogue One.... et une Carrie Fisher rajeunie à la fin du film.