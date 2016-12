Mort de Carrie Fisher : ses fans créent son étoile sur Hollywood Boulevard

Carrie Fisher est une icone du cinéma et de la pop culture. Son personnage de Leia dans la saga Star Wars a inspiré plusieurs générations et sa mort a été un véritable tremblement de terre. Mercredi matin, quelques heures après sa disparition, des suites d'une grave crise cardiaque, des fans se sont rendus sur Hollywood Boulevard pour créer une chose qui manquait sur le fameux "Walk of Fame" : une étoile à son nom.





Sur l'étoile vide du célèbre boulevard, une phrase a été ajouté : "Carrie Fisher, que la force soit toujours avec toi. Espoir." Une référence bien évidente à Star Wars. Des centaines de personnes viennent depuis rendre hommage à l'actrice, faire leur deuil et déposer fleurs et bougies. Et même un cinnamon roll, pour symboliser la coiffure de Leia dans les trois films de la première trilogie.