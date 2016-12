Mort de Claude Gensac : ces sept films où elle a interprété la "biche" de Louis de Funès

L'actrice française Claude Gensac, qui a tourné plus d'une centaine de films, est décédée à 89 ans dans son sommeil dans la nuit de lundi à mardi. Récemment à l'affiche de Elle s'en va d'Emmanuelle Bercot (2013), de Lulu femme nue de Solveig Anspach (2013), ainsi que de Baden Baden de Rachel Lang en 2016, elle était restée dans le cœur de nombreux Français comme l’épouse de Louis de Funès à l’écran.





Tous deux ont tourné une dizaine de fois ensemble et ont été mari et femme dans pas moins de sept films. Le tout premier fut Oscar (réalisé par Edouard Molinaro) sorti en 1967. La même année, le couple reconstitué est à l’affiche des Grandes Vacances de Jean Girault.





Très complices, ils se donnent à nouveau la réplique dans Le Gendarme se marie en 1968, où Claude Gensac devient l’épouse du maréchal des logis Cruchot. Ils sont une nouvelle fois mari et femme dans Hibernatus (1969), Le gendarme en balade (1970), Jo (1971) et Les Gendarmes et les Gendarmettes (1982).